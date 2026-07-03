В Рязани из-за неисправной зарядки телефона горел жилой дом 

Ночью в четверг, 2 июля, в Рязани произошёл крупный пожар в трёхквартирном жилом доме на улице Шевцовой. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Сообщение о возгорании поступило в дежурную службу в 01:59. Огонь быстро распространился по зданию, повредив одну из квартир и кровлю жилого дома на общей площади 200 квадратных метров. На ликвидацию ЧП были направлены 14 человек личного состава Федеральной противопожарной службы и 4 единицы специальной техники.

В качестве основной причины инцидента дознаватели государственного пожарного надзора называют неисправность зарядного устройства для мобильного телефона.

Подобные происшествия в регионе фиксируются регулярно. За период с 2025 года по настоящее время 2026 года на территории Рязанской области произошло уже 5 пожаров, спровоцированных возгоранием электрических аккумуляторных батарей и мобильных зарядных устройств. Общий материальный ущерб от этих инцидентов превысил 2 миллиона рублей. В результате техногенных возгораний был полностью уничтожен один грузовой автомобиль, повреждены гараж и две квартиры в многоквартирных домах, также пострадал один человек.