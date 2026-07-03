Культовая «История игрушек» возвращается в кинотеатры Рязани

С выхода первой «Истории игрушек» прошло уже больше 30 лет, и за это время на приключениях Вуди, Базза и их друзей выросло не одно поколение зрителей. Теперь любимые герои возвращаются с новой историей, которая оказывается особенно близка современным детям. Игрушкам предстоит побороться за внимание Бонни, ведь всё её свободное время занимает новый планшет ЛилиПад. Показ фильма состоится в рамках предсеансового обслуживания. Обратите внимание, что приобрести билеты можно только онлайн.

Какие ещё фильмы вышли в прокат в Рязани, смотрите в нашей новой афише.

Дед Фомич (12+)

– Комедия. Россия

– Продолжительность: 1 час 28 минут

– Как собрать всю семью под одной крышей, если родственники давно отдалились друг от друга? Дед Фомич находит весьма необычный способ — притвориться смертельно больным. Правда, его хитрый план быстро начинает рушиться, но сдаваться он не собирается. У Фомича всегда найдётся новая идея, которая, как ему кажется, точно должна сработать. Ну… или почти.

Папа, купи песика (6+)

– Анимация. США

– Продолжительность: 1 час 36 минут

– В детстве почти каждый мечтает о домашнем питомце, и Милана наконец получает долгожданного щенка по кличке Дипик. Но во время прогулки в парке он теряется и оказывается один в большом мегаполисе. Пока девочка в панике ищет своего друга, Дипик начинает собственное путешествие по городу, где ему предстоит пережить опасные приключения и проявить себя настоящим героем.

Рейс 298 (18+)

– Фантастика. США

– Продолжительность: 1 час 30 минут

– Рейс в небе на высоте десяти тысяч метров внезапно выходит из-под контроля. После смерти одного из пассажиров от неизвестной болезни на борту начинается паника — у других появляются похожие симптомы. Самолёт трясёт, за иллюминаторами вспыхивают странные огни, и ситуация быстро становится всё более непонятной.

Касса невест (16+)

– Комедия. Россия

– Продолжительность: 1 час 32 минуты

– Авантюрист Лаврик в недалёком будущем остаётся без денег и берётся за рискованный заказ от триллионера Больцмана – проникнуть в Москву 1913 года и похитить кубок Гименея, который по легенде дарит вечную любовь. Оказавшись в прошлом, он сталкивается с Варей – честной и свободолюбивой девушкой, из-за которой его план начинает рушиться.

Мементо (18+)

– Триллер. США

– Продолжительность: 1 час 53 минуты

– Леонард Шелби ведёт странную двойную жизнь: он выглядит как обеспеченный человек, ездит на дорогом «Ягуаре», но ночует в дешёвых мотелях. Его главная цель – найти убийцу жены, однако этому мешает редкая форма амнезии, из-за которой он не запоминает новые события и каждый раз вынужден заново восстанавливать цепочку фактов.

Иллюзия убийства (18+)

– Триллер. Испания

– Никто не ожидает столкнуться с похищением собственного брата, но именно это происходит с главным героем. Спустя время брат внезапно возвращается домой, однако не помнит, что с ним случилось, и ведёт себя как совершенно другой человек. Пытаясь докопаться до правды, герой начинает собственное расследование, но очень скоро понимает, что опасность теперь грозит и ему.

История игрушек 5 (6+)

– Анимация. США

– Продолжительность: 1 час 49 минут

– В рамках предсеансового обслуживания на большие экраны возвращается история Вуди, Джесси и Базза Лайтера. На этот раз игрушкам предстоит побороться за внимание Бонни, которая всё больше времени проводит с новым планшетом ЛилиПадом. (Покупка билетов доступна только онлайн.)