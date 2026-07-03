SHOT ПРОВЕРКА: В Рязанской области и других регионах РФ в молочных продуктах из Мордовии нашли кишечную палочку

Специалисты Роспотребнадзора выявили многочисленные нарушения, включая бактерии кишечной палочки, плесень и признаки фальсификации, в молочной продукции мордовского производителя «Мечта». Проверки прошли сразу в нескольких субъектах РФ, при этом часть некачественных товаров поставлялась в образовательные учреждения и медицинские центры.Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

В Рязанской области сотрудники Роспотребнадзора обнаружили незаявленные растительные жиры в питьевом молоке жирностью 3,2%. Продукция поставлялась в Рязанский областной клинический перинатальный центр, а также в Турлатовскую среднюю школу.

Проблема была обнаружена и в Московской области: в дошкольном отделении «Аленький цветочек» мытищинской школы № 32 проверка выявила растительные жиры в детском молоке «Хорошее дело». В Кильдинской коррекционной школе-интернате в Мурманской области в молоке «Ясный луг» зафиксировано несоответствие объема белка показателям на упаковке. Кроме того, в детском саду № 6 города Щёкино Тульской области в ультрапастеризованном молоке норма по микроорганизмам оказалась превышена в десять раз.

Опасная продукция также попала на прилавки крупных торговых сетей. В тульском супермаркете «Да!» в сливочном масле «Традиционное» эксперты обнаружили растительные жиры, бактерии группы кишечной палочки, дрожжи и плесень. В Татарстане в твороге «Васильково поле», отобранном в магазине «Верный», выявили повышенную концентрацию дрожжей и плесневых грибов.

Представители Роспотребнадзора подчеркнули, что данные продукты несут прямую угрозу здоровью потребителей. На основании собранных материалов ведомство инициировало внеплановую проверку непосредственно на самом производственном предприятии в Мордовии.