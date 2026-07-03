Константин Меладзе тайком получил гражданство Грузии — MASH

Музыкальный продюсер и композитор Константин Меладзе получил паспорт гражданина Грузии. Об этом сообщает Mash.

Для автора популярных хитов «Самба белого мотылька», «Салют, Вера» и «Иностранец» это удостоверение личности стало вторым после украинского, которое он обновил в 2024 году. На данный момент Меладзе проживает в Италии. Примечательно, что после оформления на Украине ID-карты нового образца продюсер лишился отчества Шотович — украинское ведомство убрало эту графу из документов, посчитав её советским пережитком.

Согласно действующему законодательству Грузии, гражданам страны запрещено иметь двойное гражданство. Чтобы сохранить предыдущий паспорт, необходимо получить официальное одобрение лично от президента республики Михаила Кавелашвили. Поскольку глава государства подобного разрешения Меладзе не выдавал, музыканту, вероятнее всего, пришлось официально отречься от украинского паспорта ради получения грузинского.