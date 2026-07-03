При ракетном обстреле Белгорода погибла женщина

Утром в пятницу, 3 июля, Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному удару со стороны вооружённых сил Украины. По официальной информации регионального Оперативного штаба, в результате прилёта одного из снарядов в черте областного центра погибла мирная жительница.

Вследствие атаки на территории одного из местных инфраструктурных объектов началось возгорание — для ликвидации пожара на место оперативно выехали пожарные расчёты. Помимо этого, снаряды нанесли серьёзные разрушения объектам энергетического сектора. Повреждения привели к нарушению работы коммунальных сетей: в ряде муниципалитетов Белгородской области зафиксированы временные перебои с подачей электричества и водоснабжения.

На данный момент также известно о повреждении пяти гражданских автомобилей. Сотрудники аварийных и экстренных служб региона работают на местах происшествий, специалисты ликвидируют последствия ударов и занимаются восстановлением коммунальных ресурсов.

«Все аварийные службы находятся на местах. Информация о других последствиях уточняется», — говорится в сообщении Оперштаба.