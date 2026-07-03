Ушёл из жизни начальник мужской сборной России по футболу Сергей Куличенко

Российский футбольный союз (РФС) сообщил о скоропостижном уходе из жизни начальника национальной мужской сборной России по футболу Сергея Куличенко.

Свою административную карьеру в структуре союза он начал в 2005 году в качестве администратора сборных команд. Спустя время Сергей Валерьевич занял позицию старшего администратора, а в 2021 году официально вступил в должность начальника главной мужской команды страны.

До перехода на административную работу в РФС Куличенко являлся профессиональным спортсменом. На футбольном поле он выступал в составе таких клубов, как московский ЦСКА, самарские «Крылья Советов», столичный «Торпедо-ЗИЛ» и воронежский «Факел».

РФС выразил соболезнования родным и близким Сергея Валерьевича.