Сергей Куличенко, фото: vk.com/teamrussia
Новости России

Ушёл из жизни начальник мужской сборной России по футболу Сергей Куличенко

Алексей Самохин
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Российский футбольный союз (РФС) сообщил о скоропостижном уходе из жизни начальника национальной мужской сборной России по футболу Сергея Куличенко.

Свою административную карьеру в структуре союза он начал в 2005 году в качестве администратора сборных команд. Спустя время Сергей Валерьевич занял позицию старшего администратора, а в 2021 году официально вступил в должность начальника главной мужской команды страны.

До перехода на административную работу в РФС Куличенко являлся профессиональным спортсменом. На футбольном поле он выступал в составе таких клубов, как московский ЦСКА, самарские «Крылья Советов», столичный «Торпедо-ЗИЛ» и воронежский «Факел».

РФС выразил соболезнования родным и близким Сергея Валерьевича.

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