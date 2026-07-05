Две волны осадков и жара до 30°С ждет жителей Москвы и Подмосковья на следующей неделе

На следующей неделе в столичный регион вернется летняя жара с температурой воздуха до плюс 30 градусов. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам метеоролога, столичный регион окажется в теплом секторе очередного южного циклона.

«Воздух может прогреться до 30 градусов тепла. Такое потепление ожидается в Москве и Подмосковье в четверг и пятницу», — подчеркнул эксперт.

Таким образом, середина следующей недели станет самым теплым периодом, когда москвичи смогут в полной мере насладиться летней погодой.

Однако после кратковременного потепления в столичный регион могут вернуться дожди. Александр Шувалов отметил, что точно определить, в какие именно дни пройдут осадки, пока сложно.

«Осадки могут пойти на север: большую часть недели циклон будет над Финляндией, куда устремятся все фронтальные разделы. Москва будет в тыловой части этого циклона», — пояснил метеоролог.

Это означает, что основная масса осадков пройдет севернее столицы, но отдельные дожди возможны и в Москве. Точный прогноз будет уточняться по мере приближения циклона.