В ночь с 30 июня на 1 июля, почти точно в полночь по московскому времени, на Солнце произошла вспышка высшего балла X. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Пик активности зафиксирован в 23:50.

Несмотря на высшую категорию, это событие оценивается учеными как умеренное по силе. Балл вспышки составил X1.1, что лишь на 10% превышает нижнюю границу своего класса (для сравнения, в XXI веке фиксировались взрывы мощностью X20). Космические снимки показали, что источником стал не крупнейший активный центр года под номером 4478, который пока удерживает энергию, а его сосед — меньшая по размерам область 4479, расположенная чуть выше. Она первой не справилась с колоссальными объемами энергии, аккумулирующимися сейчас прямо напротив нашей планеты.

Тем не менее из-за того, что активные центры сейчас находятся практически на линии Солнце — Земля, планету ждет ощутимый удар. Радиационных штормов экстремального уровня или бурь класса G4 не прогнозируется, однако сильные магнитные бури категории G3, по заявлению астрономов, неизбежны.

По данным математического моделирования, фронт солнечного выброса достигнет Земли уже в четверг, 2 июля, в период с 21:00 до 24:00 по московскому времени. Ожидается, что эта геомагнитная буря станет самой мощной с марта текущего года. В эти часы метеозависимым жителям Рязани и области стоит быть более внимательными к своему самочувствию.