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Политика

Армия России выжигает дронами важнейшие активы ВСУ

Алексей Самохин
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Российские силы нанесли серию ударов по объектам энергетической и топливной инфраструктуры на территории Украины. В ходе операции, в которой применялись беспилотники «Герань» и ракетные комплексы «Искандер», было уничтожено не менее пяти автозаправочных станций. Об этом пишет SHOT. 

Нарушение логистики снабжения ВСУ

Наиболее серьезные повреждения зафиксированы на северном и северо-западном направлениях выезда из Днепропетровска. Эти узлы обеспечивают связь областного центра с Полтавской трассой, выходом на Киев и харьковским направлением, через которые осуществляется снабжение и движение грузового транспорта ВСУ.

В результате ударов в Днепропетровской области:

  • В Лобойловке повреждены топливные колонки и здание станции на площади 100 кв. метров.
  • В Баловке огонь охватил объект на площади 200 кв. метров.
  • На Полтавском шоссе загорелись колонки и два грузовых автомобиля с полуприцепами.
  • Удары также были нанесены по объектам в Харьковской области.

Удары в Полтавской, Сумской и Запорожской областях

В Полтавской области беспилотники атаковали объекты газовой отрасли и транспортные узлы, ведущие в сторону Сум и Харькова. Утром ракета поразила одно из предприятий в Полтавском районе. В Сумах из-за повреждений инфраструктуры зафиксированы перебои с электроснабжением, обесточены объекты водоканала.

Кроме того, взрывы прогремели в Запорожье и районе Вольнянска, а также в Николаевской области.

Отметим, что с 1 июля на украинских АЗС вступил в силу переход на новый стандарт топлива Е10, предусматривающий добавление до 10% биоэтанола.

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