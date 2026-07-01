Армия России выжигает дронами важнейшие активы ВСУ

Российские силы нанесли серию ударов по объектам энергетической и топливной инфраструктуры на территории Украины. В ходе операции, в которой применялись беспилотники «Герань» и ракетные комплексы «Искандер», было уничтожено не менее пяти автозаправочных станций. Об этом пишет SHOT.
Нарушение логистики снабжения ВСУ
Наиболее серьезные повреждения зафиксированы на северном и северо-западном направлениях выезда из Днепропетровска. Эти узлы обеспечивают связь областного центра с Полтавской трассой, выходом на Киев и харьковским направлением, через которые осуществляется снабжение и движение грузового транспорта ВСУ.
В результате ударов в Днепропетровской области:
- В Лобойловке повреждены топливные колонки и здание станции на площади 100 кв. метров.
- В Баловке огонь охватил объект на площади 200 кв. метров.
- На Полтавском шоссе загорелись колонки и два грузовых автомобиля с полуприцепами.
- Удары также были нанесены по объектам в Харьковской области.
Удары в Полтавской, Сумской и Запорожской областях
В Полтавской области беспилотники атаковали объекты газовой отрасли и транспортные узлы, ведущие в сторону Сум и Харькова. Утром ракета поразила одно из предприятий в Полтавском районе. В Сумах из-за повреждений инфраструктуры зафиксированы перебои с электроснабжением, обесточены объекты водоканала.
Кроме того, взрывы прогремели в Запорожье и районе Вольнянска, а также в Николаевской области.
Отметим, что с 1 июля на украинских АЗС вступил в силу переход на новый стандарт топлива Е10, предусматривающий добавление до 10% биоэтанола.