В Касимове зафиксировали аномальный спрос на бензин

В Касимовском округе Рязанской области временно ограничили продажу бензина в одни руки из-за аномального роста потребления. Об этом сообщил глава муниципального образования Иван Бахилов в интервью депутату районной Думы Дмитрию Детинову для его Telegram-канала.

По словам руководителя округа, мера эта вынужденная, ведь нагрузка на местную топливную инфраструктуру в последнее время выросла в разы. Если раньше одной автозаправочной станции хватало двух бензовозов в сутки, то сейчас один бензовоз расходуется всего за два часа. Иван Бахилов связал такой всплеск активности с разгаром сезона отпусков, а также с нехваткой топлива в других местах. Есть и ажиотаж среди водителей.

В то же время, по словам Бахилова, дефицита топлива нет ни в регионе, ни в целом по стране. Он уверен, что в ближайшее время ситуация должна стабилизироваться.