Июль 2026 года будет неоднозначным месяцем для многих знаков зодиака. Этот период пройдёт под знаком Рака. На первое место выйдут вопросы интеллектуального развития, строительства и начала новых перспективных дел.

Астролог Тамара Глоба составила подробный прогноз для каждого знака зодиака, а также назвала дни, когда счастье и неудачи войдут в жизнь людей.

Характеристика месяца под знаком Рак

Июль 2026 года проходит под знаком Рака, сообщила астролог. Раки заботливы, но в то же время не каждому открывают свою душу. Они боятся, что их могут обидеть и поранить.

Сильное влияние на Раков оказывает Луна. Эта планета быстро движется, поэтому у представителей этого знака так быстро сменяется настроение.

Из Раков получаются хорошие учителя. Они замечают скрытые таланты не только у детей, но и у взрослых. Всегда стараются поддержать человека. Помогают вывести его дар на поверхность.

Раки правдивые и лукавые, впечатлительные и капризные. Иногда истеричные, но, по большому счёту, очень трогательные. Представители этого знака живут инстинктами.

«Зачастую они могут быть трусливыми, скрытными и прижимистыми. У Раков всегда имеется финансовая подушка на чёрный день», — рассказала астролог».

Из Раков выходят также хорошие руководители. Они способны отсечь всё лишнее, когда корабль готовится утонуть. Но в то же время быстро сориентироваться и принять решение, которое спасёт дело.

Главные темы июля

По словам Тамары Глобы, в июле 2026 года на первое место выходят вопросы традиционной культуры, семьи и воспитания детей. Важные события, которые произойдут в этом месяце, принесут большой задел на несколько месяцев вперёд. Они будут связаны с крупными переменами в сфере информации, творчества и новыми молодёжными культурами.

«Период, связанный с переездами, переменами, поиском новой жизни, новых знаний, интеллектуального познания», — предупредила Глоба.

Также это месяц ораторства. В этом месяце можно будет услышать много интересного от политиков и от людей, которые связаны с публичной деятельностью.

Июль окажет влияние на строительство, сферу отдыха, медицины и жилищно-коммунального хозяйства. В этот период вероятно изменение состава сотрудников в этих областях. Важную роль в этом будут играть правоохранительные органы.

Благоприятные даты июля

В июле рекомендуется обратить внимание на следующие дни и периоды: второе июля, третье июля, вторая половина четвёртого июля, первая половина пятого июля, седьмое июля, вечер десятого июля, утро и вечер двенадцатого июля, ночь на пятнадцатое июля, утро шестнадцатого июля, утро и вечер восемнадцатого июля, двадцать первое июля, ночь на двадцать второе июля, двадцать пятое июля, тридцатое июля.

Овен: старые связи и творческие проекты

Для рождённых под знаком Овна июль — это период, когда значительную роль в жизни сыграют старые связи. Появятся новые друзья, интересные возможности. Удачны будут творческие проекты. В июле могут произойти перевороты в личных делах, в которых поддержат любящие люди.

Начиная со второй недели месяца откроется важный период для поездок, путешествий и интересных встреч. Некоторые знакомства обновят взгляд представителей этого знака в сфере искусства, творчества и личных отношений. В июле Овнам также стоит озаботиться своим здоровьем.

Телец: большие перемены в личных делах

Тельцам июль принесёт время больших перемен в личных делах.

«Это важный период, особенно в начале июля, когда нужно заниматься творческими и интересными проектами», — советует Глоба.

Стоит избавиться от того, что приелось. Но прочные отношения нужно постараться сберечь — помогут в этом совместные поездки. Начиная со второй недели месяца у Тельцов откроется период возможностей, связанных с заработками. Особенно в интеллектуальной сфере — на телевидении, в проектах, связанных с интернетом и цифровыми платформами.

Июль для Тельца станет отличным временем для спорта, пешеходных прогулок, занятий здоровьем. Вероятны удачные знакомства. Но в начале месяца стоит быть осторожными с новыми людьми — они, возможно, попытаются обмануть.

Близнецы: заработки и свобода

Июль для Близнецов станет удачным временем для заработков и реализации планов, которые возникли ещё в прошлом году. Активный период для занятий домом. Представители этого знака будут обустраивать своё жильё, заниматься ремонтом.

В начале месяца нужно особенно беречь любимых и свои отношения с партнёром. Стоит быть осторожными с женщинами и с теми, кто якобы испытывает к вам симпатию. Начиная со второй недели месяца Близнецы будут искать свободы. Внезапно придёт желание быть совершенно другим человеком — во вкусах, идеях, в новых планах.

Рак: творческое воплощение идей

Для рождённых под знаком Рака июль — период, когда идеи получат творческое воплощение. Это хорошее время для заработков, в этом помогут близкие люди. Во второй половине месяца появится возможность реализовать старые планы и переосмыслить идеи.

В личной жизни июль станет временем свободы. Также это удачный период для поддержания родственных отношений — удачно пройдут совместные поездки и путешествия.

Месяц станет благотворным периодом для духовного развития. Авторитет Раков будет расти, и окружающие увидят их лучшие стороны. Этим нужно воспользоваться. Июль даёт возможность подготовиться к переменам, ожидаемым в будущем.

Лев: внимание к планам и заработку

Для Львов июль станет временем, когда всё внимание будет приковано к их интеллектуальным планам. О Львах будут говорить, писать. Появятся новые знакомства, которые принесут хорошие доходы, заработки и исполнение мечты. Планы реализуются, но, возможно, не так, как хотелось бы.

Начиная со второй декады июля ощутимую помощь окажут близкие люди. В первой половине июля стоит быть внимательными с начальницами. Руководители потребуют выполнения дополнительной работы. Может измениться руководство.

Весь месяц Львы будут стараться заработать необходимые средства. Поэтому представителям этого знака не рекомендуется занимать деньги, особенно в начале и в конце периода.

Дева: друзья и реализация планов

Для рождённых под знаком Девы июль — это время, связанное с друзьями, реализацией важных планов и решения вопросов, возникших из прошлого. Представители этого знака разовьют активную деятельность в решении бытовых вопросов, вопросов здоровья и личной жизни. Начало месяца станет благоприятным временем для поездок, которые принесут неожиданные открытия и возможности.

Стоит быть внимательными при возникновении новых отношений. Возможно, лучше направить свои силы на сохранение того, что стало родным и привычным. Начиная с первых дней июля большое внимание нужно уделить работе. Вероятно наступление перемен — придётся освоить новые средства связи и новые методы работы.

В конце месяца стоит проявить больше внимания к вопросам здоровья близких и любимых людей.

Весы: карьера и дальние поездки

Весы в июле 2026 года значительное внимание будут уделять делам, связанным с карьерой. В работе стоит увеличить усилия, чтобы всё задуманное сбылось. Отношения с руководством потребуют особого внимания. Вместе с тем вероятно продвижение по службе, поэтому нужно направить все силы на достижение успеха.

За спиной Весов могут обсуждать, поэтому стоит быть внимательными к своему окружению. Возможно возникновение старых проблем и возобновление забытых отношений, связанных с делами. Возникнут трудности с противниками и конкурентами, особенно в третьей декаде месяца.

Июль — благоприятное время для дальних поездок. Вдали от дома Весы ощутят поддержку и любовь, заведут отношения и получат новые шансы. В окружении появятся люди, которые запомнятся на долгий период. Они изменят не только вкусы и предпочтения, но и отношение к жизни вообще.

Скорпион: помощь вдали от дома

Скорпионы будут чувствовать себя лучше всего вдали от дома. Именно в дальних поездках придёт ощутимая помощь от дальних родственников, старых друзей и коллег издалека. В июле прислушайтесь к указаниям руководства. Вероятны попытки убедить вас выполнять дополнительный объём работы или функции другого сотрудника.

Значительную роль в сфере работы сыграют партнёры — недоброжелатели, особенно в первую неделю июля. Тогда же могут возникнуть трудности, касающиеся личных отношений. Возможно, в личную жизнь Скорпионов решит вмешаться кто-то третий.

Стрелец: контракты и перемены в личной жизни

Рождённые под знаком Стрельца много времени в июле посвятят делам, связанным с дальними поездками, отношениями с иностранцами. Будут заключены новые контракты, которые принесут хорошие возможности для заработка. Внимания потребуют дети и решение вопросов, связанных с их будущим, обучением и путешествиями.

Вдали от дома Стрельцов ждут успех в интеллектуальной сфере и возможность высказать своё мнение. Но параллельно возникнут трудности, связанные с руководством или правоохранительными органами, особенно в начале и в конце месяца.

В июле в личную жизнь Стрельцов ворвутся перемены. Кто-то может уйти из семьи, но обязательно появятся новые люди.

Козерог: переоценка планов

Козерогов в июле во многом ждёт переоценка планов и возникновение новых идей. Неожиданные повороты ожидают представителей этого знака и в личной жизни. Вероятно возникновение неожиданной связи, которая повлияет не только на личную жизнь, но и на трудовую деятельность.

Начиная со второй недели работа принесёт дополнительные обязанности. Возможна смена работы и даже переход в совершенно новую сферу деятельности.

Водолей: семья и новая любовь

В июле Водолеи будут настроены на решение вопросов, связанных с семейными отношениями, сотрудничеством с партнёрами и воспитанием детей. В начале месяца большое внимание стоит уделить своему жилью, а также домашним любимцам и близким людям, которые живут под одной крышей.

«В делах Водолеев большую роль сыграют родные люди и старые друзья: они будут поддерживать и помогать, благодаря чему появятся новые планы», — уточнила астролог.

Самые главные события, которые ворвутся в жизнь представителей этого знака, — это новая любовь и перемены, касающиеся творческого потенциала и интересной деятельности.

Рыбы: дети, творчество и конкуренты

Для рождённых под знаком Рыбы июль — это период, когда порадуют дела детей. Стоит уделить особое внимание реализации их планов, помощи и поддержке.

Работа в этот период будет связана с творческими проектами, которые в перспективе принесут большую удачу. Появятся интересные деловые предложения. Практически весь месяц Рыб будут преследовать трудности, связанные с конкурентами, особенно в начале третьей недели июля.

Первая декада принесёт успех в делах, связанных с родственниками и поездками. Появятся новые предложения, касающиеся литературной деятельности и выступлений. Начиная со второй недели Рыбы займутся вопросами обустройства своего дома, планированием его дизайна и ремонтом.