В Касимовском округе приняли компромиссное решение по мемориалу в Крюково

Глава администрации Касимовского округа Рязанской области Иван Бахилов на своей странице в соцсетях рассказал, как предлагается решить спорный вопрос о благоустройстве мемориала погибшим воинам.
«Вопрос о благоустройстве мемориала в Крюково вызвал широкий общественный резонанс, — написал Бахилов. — Мы благодарны инициативной группе за неравнодушие и искреннюю заботу об увековечении памяти героев, а также всем жителям — за активную гражданскую позицию.
Мы провели ряд встреч, внимательно выслушали все точки зрения. Для многих сельчан существующий памятник является привычным и дорогим сердцу символом. Мы понимаем эти чувства и относимся к ним с глубочайшим уважением. Голоса тех, кто ратует за сохранение исторического облика мемориала, были услышаны.
Взвесив все аргументы, мы пришли к решению, которое, как мы надеемся, устроит большинство. Признавая историческую ценность нынешнего монумента, администрация Касимовского округа приняла решение сохранить существующий памятник на его законном месте.
Однако мы не можем игнорировать и запрос на обновление. Сегодняшние стандарты благоустройства требуют создания более достойного и величественного пространства для отдания дани памяти подвигу предков».
Решено не заменять действующий мемориал, а дополнить его новыми объектами. Планируется благоустроить прилегающую территорию, установить дополнительные информационные стенды с историческими сводками, создать новые архитектурные элементы, которые гармонично впишутся в ансамбль и сделают место памяти более трогательным и современным. Старый памятник останется смысловым центром композиции.
«Таким образом, мы сохраняем дорогую сердцу реликвию для старшего поколения и создаем обновленное, благоустроенное пространство для молодежи и будущих поколений, — подчеркнул глава администрации. — Мы понимаем, что дискуссия была непростой, но сейчас наступает самый важный момент — момент единения. Война коснулась каждой семьи, и память о ней должна объединять нас.
Призываю всех жителей Крюково и всего округа объединиться вокруг общего дела. Давайте вместе доработаем проект дополнительных объектов, чтобы новый облик мемориала стал нашей общей гордостью. Направим наши усилия не на споры, а на созидание».