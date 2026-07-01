В Касимовском округе приняли компромиссное решение по мемориалу в Крюково

Глава администрации Касимовского округа Рязанской области Иван Бахилов на своей странице в соцсетях рассказал, как предлагается решить спорный вопрос о благоустройстве мемориала погибшим воинам.

«Вопрос о благоустройстве мемориала в Крюково вызвал широкий общественный резонанс, — написал Бахилов. — Мы благодарны инициативной группе за неравнодушие и искреннюю заботу об увековечении памяти героев, а также всем жителям — за активную гражданскую позицию.

Мы провели ряд встреч, внимательно выслушали все точки зрения. Для многих сельчан существующий памятник является привычным и дорогим сердцу символом. Мы понимаем эти чувства и относимся к ним с глубочайшим уважением. Голоса тех, кто ратует за сохранение исторического облика мемориала, были услышаны.

Взвесив все аргументы, мы пришли к решению, которое, как мы надеемся, устроит большинство. Признавая историческую ценность нынешнего монумента, администрация Касимовского округа приняла решение сохранить существующий памятник на его законном месте.

Однако мы не можем игнорировать и запрос на обновление. Сегодняшние стандарты благоустройства требуют создания более достойного и величественного пространства для отдания дани памяти подвигу предков».