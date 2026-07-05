Минпросвещения утвердит новый стандарт обучения в 10-11 классах

Министерство просвещения Российской Федерации в июле 2026 года утвердит новый федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) для 10-11 классов. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Новый стандарт вступит в силу с 1 сентября 2027 года.

По словам министра, ключевым изменением станет переход к более прикладному изучению ряда дисциплин. Программы по математике, физике, химии и биологии будут переработаны таким образом, чтобы школьники получали знания, применимые в реальной жизни и будущей профессиональной деятельности.

Министр подчеркнул, что обновленный стандарт позволит учащимся получать знания, необходимые для их профессионального развития и будущих карьерных устремлений.

С нового учебного года Минпросвещения РФ начнёт поэтапное внедрение курса «Духовно-нравственная культура России» (ДНКР) в школьную программу. Этот предмет направлен на формирование у учащихся мировоззрения, основанного на традиционных духовно-нравственных ценностях страны.

Кроме того, министерство продолжает работу над созданием единого образовательного пространства. В ближайшие два года школы будут оснащены современным оборудованием для изучения естественных наук и творческих дисциплин.