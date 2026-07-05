Фото: группа «Топор. Новости Рязани» ВКонтакте
Общество

В Рязани три экипажа ДПС устроили погоню за мотоциклистом

Анастасия Мериакри
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Ночью с 4 на 5 июля в Рязани произошла эффектная погоня с участием сотрудников дорожно-патрульной службы. Очевидцы рассказали, что сразу три патрульных автомобиля преследовали мотоциклиста на Славянском проспекте.

По информации очевидцев, опубликованной в группе «Топор. Новости Рязани» ВКонтакте, инцидент произошел в ночное время. Байкер, предположительно нарушивший правила дорожного движения, попытался скрыться от сотрудников ДПС. В результате на его преследование вышли сразу три патрульных экипажа.

Официальных комментариев от регионального УМВД по данному инциденту на момент публикации новости не поступало.

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