В Рязани три экипажа ДПС устроили погоню за мотоциклистом

Ночью с 4 на 5 июля в Рязани произошла эффектная погоня с участием сотрудников дорожно-патрульной службы. Очевидцы рассказали, что сразу три патрульных автомобиля преследовали мотоциклиста на Славянском проспекте.

По информации очевидцев, опубликованной в группе «Топор. Новости Рязани» ВКонтакте, инцидент произошел в ночное время. Байкер, предположительно нарушивший правила дорожного движения, попытался скрыться от сотрудников ДПС. В результате на его преследование вышли сразу три патрульных экипажа.

Официальных комментариев от регионального УМВД по данному инциденту на момент публикации новости не поступало.