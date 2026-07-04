В Москве свинья стала причиной развода семейной пары

Необычная история семейного распада произошла в Москве — супружеская пара развелась из-за домашней свиньи, которую супруги завели по совету друзей. Об этом сообщает канал БАЗА.

История началась с подарка на годовщину свадьбы. Друзья семьи решили преподнести паре «милого и необычного» питомца — мини-пига. Супруги приняли подарок, не подозревая, какие последствия их ожидают.

За два с половиной года маленький поросенок по кличке Хавронья превратился в 50-килограммовую свинью, которая полностью изменила жизнь семьи. Питомец пожирал всё вокруг: мебель, плинтусы, паркет. Уютная московская студия постепенно превратилась в настоящий свинарник.

Ситуация дошла до того, что женщине стали делать замечания на работе — коллеги жаловались на запах хлева, который исходил от её одежды.

Однако настоящим переломным моментом стало то, что Хавронья оккупировала супружескую кровать. Муж, по сообщениям источников, оказался совсем не против такого соседства.

Терпение супруги лопнуло. Женщина предлагала различные варианты решения проблемы: сдать питомицу в зоопарк или на ферму, устраивала скандалы. В конце концов она поставила мужу ультиматум — выбрать между ней и свиньёй.

В любовном треугольнике победила Хавронья. Муж сделал выбор в пользу свиньи, и теперь пара разводится.