Российские силы противовоздушной обороны в ночь на 4 июля 2026 года успешно отразили масштабную комбинированную атаку, предпринятую киевским режимом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

По данным военного ведомства, для удара по территории Российской Федерации противник использовал широкий спектр вооружений, включая крылатые ракеты большой дальности «Фламинго», американские реактивные системы залпового огня HIMARS («Хаймарс»), а также значительное количество беспилотных летательных аппаратов большой дальности.

В результате слаженных действий расчетов зенитных ракетных войск, мобильных огневых групп и экипажей авиации, работавших под единым управлением Главного командования Воздушно-космических сил, было уничтожено свыше 500 воздушных целей. В частности, перехвачены 10 ракет «Фламинго», 494 дальних беспилетника, а также 9 снарядов РСЗО HIMARS, летевших в сторону Белгородской области.

В Минобороны РФ оценили данную атаку как попытку Владимира Зеленского переключить внимание как украинского общества, так и зарубежных кураторов от крайне тяжелых последствий для ВСУ. Речь идет об успешном российском ударе по военным объектам в окрестностях Киева 2 июля, а также о катастрофической ситуации с обороной украинских войск в Константиновке (ДНР).

Представители российского военного ведомства также привели статистику за предыдущий месяц. Только в течение июня над территорией России силами ПВО было нейтрализовано порядка 13 тысяч воздушных целей. Отмечается, что производство и запуск этих средств осуществляются при активном участии военных ведомств и специалистов ряда европейских государств, в том числе Великобритании, и других стран, поддерживающих киевский режим.

Минобороны подчеркнуло, что любые попытки создать угрозу для гражданской инфраструктуры Российской Федерации неизбежно повлекут за собой адекватные и жесткие ответные действия со стороны Вооруженных Сил РФ.