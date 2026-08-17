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Новости России

Канье Уэст даст два концерта в Санкт-Петербурге в октябре

Анастасия Мериакри
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Американский рэпер Канье Уэст, ныне официально выступающий под именем Ye, приедет в Россию с двумя концертами. Выступления состоятся 10 и 11 октября 2026 года на площадке «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

О предстоящих выступлениях сообщило концертное агентство Say Agency, информация была опубликована РИА Новости. В официальном анонсе указано: «Kanye West — Ye. Санкт-Петербург 10 и 11 октября 2026 года. «Газпром — Арена»».

Дополнительным подтверждением проведения концертов стало сообщение самой площадки. В «Газпром Арене» подтвердили каналу «База», что выступления американского рэпера действительно состоятся на их площадке в указанные даты.

Согласно данным афиш, билеты на мероприятие можно приобрести по разной цене в зависимости от расположения. На дальних трибунах они стоят от 9 тысяч рублей. Стоимость мест на трибунах варьируется от 12 до 27 тысяч рублей. За билеты на более близкие трибуны нужно будет отдать от 30 до 50 тысяч рублей. Вход на танцпол обойдётся в 25 тысяч рублей. Самые дорогие билеты — в VIP-ложи; их цена составляет 160 тысяч рублей за место.

Ye (ранее известный как Канье Уэст) — это сценическое и официальное имя американского рэпера, продюсера, дизайнера и предпринимателя Канье Омари Уэста. Музыкант начал использовать псевдоним Ye, а в 2021 году официально сменил имя в документах.

Творчество Уэста отличается жанровым разнообразием — его музыка сочетает рэп с элементами соула, поп-музыки, электроники, инди-рока и госпела. Такой эклектичный подход сделал его одним из самых влиятельных исполнителей в истории хип-хопа.

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