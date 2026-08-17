В Рязанской области с 2026 года расширили меры поддержки многодетных родителей

В 2026 году в Рязанской области в соответствии с задачами национального проекта «Семья» введены дополнительные меры социальной поддержки многодетных родителей. В их числе — право на получение новогодних подарков для детей.

Ежегодно органы социальной защиты населения региона предоставляют бесплатные новогодние подарки детям военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей, участников СВО и детям-инвалидам, а также юным рязанцам из многодетных семей.

Начиная с 2026 года, эта мера поддержки будет назначаться вне зависимости от совокупного уровня дохода родителей.

Подарки можно получить в натуральном виде или в виде электронного сертификата. Для этого необходимо подать заявление в отдел соцзащиты до 1 сентября. Решение о выдаче подарков принимается до 1 октября.

Важно, что новогодние подарки предоставляются одному родителю (усыновителю, опекуну, попечителю) на детей в возрасте от 2 до 14 лет. Обязательное требование для семей на получение меры поддержки — быть зарегистрированными в Рязанской области.

Подробную информацию по вопросам получения новогодних подарков можно получить в местных отделах социальной защиты населения или по номеру телефона Единого контакт-центра 8-800-100-00-01.