Рязанец спустил колесо чужой машины в очереди на АЗС

В Рязани на автозаправочной станции возле торгового центра «Круиз» произошёл инцидент с порчей чужого автомобиля. Мужчина в очереди на АЗС спустил колесо чужой машины, сообщается в группе «Топор. Новости Рязани» ВКонтакте.

По информации очевидцев, в очереди на заправку мужчина начал спускать колесо стоящего рядом чужого автомобиля. На опубликованных кадрах видно, как неизвестный мужчина подходит к машине и начинает целенаправленно спускать воздух из колеса.

Позднее к машине подошла водитель пострадавшего автомобиля. Женщина обнаружила действия мужчины и прогнала его от своей машины. Дальнейшее развитие конфликта на опубликованных кадрах не показано.

Причины столь странного поступка рязанца остаются неизвестными.