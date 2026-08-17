Женщина избила брата серпом за съеденные маринованные огурцы

В Старом Осколе 53-летняя женщина избила своего 58-летнего брата серпом после того, как он съел банку её маринованных огурцов. Пострадавший был госпитализирован, а нападавшая задержана полицией. Подробности инцидента сообщает канал SHOT.

По данным канала, 53-летняя жительница Старого Оскола уделяла большое внимание домашним заготовкам на зиму. Особенно она гордилась своими маринованными огурцами, которые пришлись по вкусу её 58-летнему брату. Мужчина дождался момента, когда сестры не было дома, и съел целую банку её маринованных огурцов. Однако остаться незамеченным ему не удалось — женщина обнаружила пропажу.

Конфликт перерос в насилие несколько дней спустя. В один из дней, когда брат умывался, женщина набросилась на него с серпом. Она нанесла мужчине несколько ударов по голове и спине, после чего скрылась с места происшествия. Пострадавший, истекая кровью, вышел на улицу и бродил в поисках больницы, пока его не заметили сотрудники полиции.

Полицейские доставили раненого мужчину в медицинское учреждение, где ему была оказана необходимая помощь. Вскоре правоохранителям удалось задержать и саму нападавшую.

В отношении 53-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести и отпустили под подписку о невыезде.