Полиция изъяла 16 литров спиртного и 90 пачек сигарет без акцизов в магазинах Рязани

В Рязанской области в пятницу и выходные дни сотрудники полиции провели оперативно-профилактические мероприятия по поддержанию общественного порядка. Стражи правопорядка осуществляли контроль за соблюдением режима пребывания иностранных граждан и пресекали правонарушения в различных сферах.

Всего за прошедшие дни на территории Рязанской области сотрудники полиции выявили и пресекли семь нарушений миграционного законодательства. В отношении иностранных граждан составлены административные протоколы в связи с нарушением ими правил въезда и пребывания на территории Российской Федерации.

В ходе рейда в Рязани полицейские выявили нарушения при реализации алкогольной продукции в магазине на улице Новоселов. Из оборота было изъято 16 литров спиртного. В другом магазине — на улице Разина — сотрудники полиции изъяли 90 пачек сигарет без акцизных марок. По данным фактам проводятся проверки.

В рамках оперативно-профилактической операции «Мак» в Рязани полицейские составили административные протоколы в отношении двух человек по статье 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ».

Также сотрудники полиции задержали одного человека, который находился в федеральном розыске за совершение преступления.