Две рязанки два года ждали лекарство стоимостью 43 миллиона рублей

Прокуратура Железнодорожного района Рязани провела проверку по обращению двух местных жительниц и через суд добилась обеспечения женщин жизненно важным лекарством стоимостью более 43 миллионов рублей. Пациентки с редким орфанным заболеванием не получали необходимый препарат более двух лет.

Поводом для проверки стало обращение двух жительниц Рязани в надзорное ведомство. Женщины пожаловались на нарушение их прав в сфере лекарственного обеспечения и длительное неоказание необходимой медицинской помощи.

Прокуратура Железнодорожного района Рязани провела проверку соблюдения законодательства о лекарственном обеспечении и установила серьезные нарушения прав обратившихся граждан.

В ходе проверки установлено, что обе женщины являются инвалидами и страдают редким орфанным заболеванием. Такие заболевания относятся к числу жизнеугрожающих и требуют постоянного приема дорогостоящих препаратов.

Несмотря на установленный законом порядок обеспечения таких пациентов необходимыми лекарствами, женщины более двух лет не получали жизненно важный препарат. Стоимость одной ампулы данного лекарства достигает 3 миллионов рублей, что делает его недоступным для самостоятельного приобретения.

Прокурор подал в суд иск, требуя обеспечить женщин необходимым лекарством и взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 25 тысяч рублей для каждой из них. Суд удовлетворил эти требования.

При рассмотрении гражданского дела в суде уполномоченным органом была осуществлена закупка необходимого препарата. Общая сумма закупки составила свыше 43 миллионов рублей.