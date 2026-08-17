Военный эксперт назвал точки запуска ракет, атаковавших Белгородскую область

Белгородская область 17 августа подверглась массированным атакам со стороны Вооруженных сил Украины, в результате которых погибли восемь человек и еще 23 получили ранения. Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в комментарии aif.ru назвал вероятные точки запуска ракет и беспилотников, атаковавших приграничный регион.

Наиболее тяжелые последствия принес ракетный удар по селу Колосково в Белгородской области. Как сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев, в результате попадания ракеты погибли 8 человек. В Валуйском, Ракитянском и Шебекинском районах пострадали 23 мирных жителя, включая двух детей. Десять человек проходят лечение в стационаре. Врачи делают всё возможное для оказания помощи пострадавшим.

Всего за минувшие сутки Белгородская область подверглась обстрелам 152 раза. Врио губернатора Александр Шуваев выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

«Если говорить о Белгородской области, то однозначно атаки ведутся с территории Украины. ВСУ работают со стороны Харьковской и Сумской областей», — отметил Попов.

В ночь на 17 августа средства противовоздушной обороны России отразили масштабную атаку украинских беспилотников. Согласно официальным данным, силы ПВО сбили 205 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Ростовской областей, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.