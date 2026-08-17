Борис Ясинский назвал сроки завершения замены тепломагистрали у Ново-Рязанской ТЭЦ

В администрации города подвели промежуточные итоги масштабной замены тепломагистрали, которая идёт от Ново-Рязанской ТЭЦ до улицы Черновицкой. Протяжённость всего обновляемого участка составляет почти 7 километров. Проект должен существенно повысить надёжность теплоснабжения центральных районов и микрорайона Горроща.

Работы разбиты на три этапа. Первый, длиной около 1,4 км, завершили и запустили ещё два года назад. Сейчас подрядчики занимаются вторым отрезком — он самый протяжённый (более 3,5 км) и технически сложный из-за большого количества пересекающихся подземных коммуникаций. Его планируют закончить в октябре 2027 года. Третий этап (почти 2 км) намечен на декабрь того же года.

Глава администрации Борис Ясинский отметил, что график работ не нарушен. Все перекладки трубопроводов согласовываются с профильными организациями, чтобы не повредить смежные инженерные сети.