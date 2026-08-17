Большегруз переехал человека возле ТЦ «Круиз» в Рязани

В Рязани произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием большегруза. По сообщениям очевидцев, грузовик переехал человека в районе торгового центра «Круиз».

Информация о серьёзной аварии появилась в группе «Топор. Новости Рязани» ВКонтакте от очевидцев происшествия. На кадрах, опубликованных в сети, зафиксирован момент работы экстренных служб на месте происшествия. Сотрудники скорой медицинской помощи достают человека из-под большегруза.

На момент публикации информации детали ДТП и состояние пострадавшего остаются неизвестными. Официальная информация не поступала.