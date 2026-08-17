Детский сад на 224 места в ЖК «Метропарк» готовят к открытию

В ЖК «Метропарк» завершается строительство детского сада на 224 места. Объект возводится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Как сообщил глава администрации Борис Ясинский, конструктивные и отделочные работы внутри здания уже закончены. Сейчас там устанавливают мебель и монтируют оборудование.

На прилегающей территории тоже идёт финальная стадия: завозят грунт, укладывают плитку и бордюры, готовят игровые площадки и теневые навесы. Параллельно собирают малые архитектурные формы и ставят ограждение.

Самое важное для родителей — запись в новый детский сад уже открыта. Заявление можно подать онлайн через «Госуслуги» или в любом МФЦ. По всем вопросам можно обратиться в управление образования по телефону: 72-01-01 (добавочные 202, 203, 205).