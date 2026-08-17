В Рязани пострадавшим от атаки БПЛА 15 мая выдали 58 сертификатов на новое жилье

В Рязанской области продолжается работа по поддержке семей, чье жилье пострадало в результате атаки беспилотных летательных аппаратов 15 мая 2026 года.

Министерство строительства Рязанской области продолжает системную работу по выдаче сертификатов гражданам, жилые помещения которых были повреждены в результате воздействия средств воздушного нападения. Атака беспилотников, произошедшая 15 мая 2026 года, стала одним из самых серьезных инцидентов в регионе и потребовала масштабной работы по восстановлению жилья и поддержке пострадавших семей.

На текущий момент министерством выдано 58 сертификатов на приобретение жилья. Некоторые граждане уже воспользовались полученными сертификатами и приобрели новые квартиры.