В Рязанской области 18 августа ночные дожди сменятся солнечным днём

В Рязанской области во вторник, 18 августа, ожидается переменная облачность с кратковременными дождями в ночные часы и преимущественно сухой погодой днём. Температура воздуха прогреется до комфортных 28 градусов, однако жителей региона предупреждают о возможном тумане в утренние часы.

В ночные часы на территории Рязанской области сохранится переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха составит 10–15 градусов выше нуля.

Особое внимание синоптики обращают на возможное образование тумана в ночные и утренние часы. Это явление может существенно ухудшить видимость на дорогах, что особенно важно для водителей, отправляющихся в путь рано утром.

Днём 18 августа осадков преимущественно не ожидается. Облачность будет переменной. Температура воздуха в дневные часы составит 23–28 градусов выше нуля.