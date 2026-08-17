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Погода

Метеоролог Тишковец анонсировал последнее тепло перед долгой осенью

Валерия Мединская
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В ближайшие дни жителей столичного региона и Центральной России ждёт погода, которая, возможно, в последний раз напомнит о лете. Метеоролог Евгений Тишковец рассказал, что до конца недели воздух будет прогреваться до +25 градусов. А затем нас ждёт постепенный «заход» в осень.

Понедельник, как и обещал Тишковец, выдался тёплым и дождливым. В ночь на вторник гребень антициклона зачистит облачность. Столбики термометров будут колебаться от +11 до +14 градусов. Днём окажет своё влияние передняя часть волнового циклона, из-за чего небо нахмурится, и вечером забарабанит дождь. На термометре при этом будут значения от +21 до +24.

В среду в сумерках будет дождливо и тепло, от +15…+18. В светлое время суток прорвётся холодный атмосферный фронт, сопровождаемый скоротечным дождём. Вместе с ним ожидается понижение температуры от +19 до +22 градусов.

В ночь на четверг, благодаря южному антициклону, метеоусловия ожидаются простые, +10…+13 Днём фронт с запада вновь может испортит погоду, и +20…+23. Температурный фон точь-в-точь будет соответствовать положенной норме.

В пятницу прогнозируется потепление: в ночные часы +12…+15, в дневное время солнце выкатится в зенит, и начнёт щедро раздавать тепло: столбики термометров поднимутся до июльских +22…+25.

В субботу зарядят грозовые ливни – выпадет до 12 литров дождевой воды на метр квадратный московских улиц, после полудня с понижением до нормы августа, около +20. Столько же и в воскресенье.

Как отмечает Евгений Тишковец, лето в ближайшие дни в последний раз будет запасаться теплом впрок перед долгой осенью.

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