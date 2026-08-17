В Рязанском станкостроительном колледже сменился директор

Новым директором Рязанского станкостроительного колледжа назначен Сергей Ушаков. Об этом на своей странице сообщил и. о. ректора РГРТУ имени В. Ф. Уткина Михаил Пронин.

По первому образованию Ушаков техник-технолог по обработке металлов резанием. Также имеет высшее инженерное образование. Много лет работал на производстве.

— Прошёл путь от мастера до директора по производству крупного машиностроительного предприятия. Он хорошо знает изнутри и профессию, и требования современных предприятий к специалистам, — рассказывает о новом директоре Пронин.

По его словам, именно практический опыт нового руководителя сейчас очень нужен колледжу. В планах – серьёзная работа по развитию образовательного учреждения. Буду актуализированы направления подготовки с учётом запросов рынка труда. Также в колледже укрепят материально-техническую базу. Будет выстраиваться более тесное взаимодействие с компания-работодателями.

Ещё одна ключевая задача — создать единую образовательную траекторию со РГРТУ, чтобы выпускники колледжа могли без проблем продолжать обучение в университете по смежным специальностям. Руководство вуза обещает лично курировать этот процесс. Главная цель — чтобы специалисты, которых выпускает колледж, были действительно востребованы на рынке.

Напомним, структурным подразделением РГРТУ Рязанский станкостроительный колледж является с 2011 года.