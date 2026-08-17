Фото со страницы Михаила Пронина
Общество

В Рязанском станкостроительном колледже сменился директор

Валерия Мединская
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Новым директором Рязанского станкостроительного колледжа назначен Сергей Ушаков. Об этом на своей странице сообщил и. о. ректора РГРТУ имени В. Ф. Уткина Михаил Пронин.

По первому образованию Ушаков техник-технолог по обработке металлов резанием. Также имеет высшее инженерное образование. Много лет работал на производстве.

— Прошёл путь от мастера до директора по производству крупного машиностроительного предприятия. Он хорошо знает изнутри и профессию, и требования современных предприятий к специалистам, — рассказывает о новом директоре Пронин.

По его словам, именно практический опыт нового руководителя сейчас очень нужен колледжу. В планах – серьёзная работа по развитию образовательного учреждения. Буду актуализированы направления подготовки с учётом запросов рынка труда. Также в колледже укрепят материально-техническую базу. Будет выстраиваться более тесное взаимодействие с компания-работодателями.

Ещё одна ключевая задача — создать единую образовательную траекторию со РГРТУ, чтобы выпускники колледжа могли без проблем продолжать обучение в университете по смежным специальностям. Руководство вуза обещает лично курировать этот процесс. Главная цель — чтобы специалисты, которых выпускает колледж, были действительно востребованы на рынке.

Напомним, структурным подразделением РГРТУ Рязанский станкостроительный колледж является с 2011 года.

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