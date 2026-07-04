Стало известно, откуда велась массовая атака БПЛА на Санкт-Петербург

Средства противовоздушной обороны уничтожили 72 беспилотных летательных аппарата над территорией Ленинградской области в ночь на 4 июля. Эксперты уже заявили, что атаки на северо-западный регион осуществляются с использованием инфраструктуры стран Прибалтики.

В эксклюзивном комментарии изданию aif.ru председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой раскрыл детали организации ударов по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

«Санкт-Петербург и Ленинградская область были атакованы со стороны прибалтийских стран, которые предоставили им небо и базы, на которых сейчас находится НАТО. Также туда передислоцировалась часть подразделений беспилотной авиации Украины, и оттуда наносятся удары по Санкт-Петербургу», — отметил генерал Липовой.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в результате массовой атаки пострадал один человек. В Волосовском районе (Бегуницкое сельское поселение) ударной волной выбило окна в частном доме. Пострадавшей женщине оперативно оказали помощь прибывшие медики, от госпитализации она отказалась, угрозы ее жизни нет.

Также зафиксированы серьезные повреждения инфраструктуры и жилой застройки в нескольких населенных пунктах:

В деревне Котино (Волосовский район) произошло возгорание: огонь уничтожил дом, баню, сарай и беседку.

В деревне Лисино повреждены два частных дома, легковой автомобиль и забор.

В деревне Худанка повреждено остекление жилого дома.

В деревне Ускуля (Ломоносовский район) и деревне Мужичи (Лужский район) зафиксированы повреждения фасадов и остекления частных домов.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 4 июля дежурными средствами ПВО по всей стране было выявлено и уничтожено 389 украинских беспилетных летательных аппаратов самолетного типа. Ленинградская область стала одним из главных направлений массированного удара противника.