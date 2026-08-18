Военный рассказал, откуда шла массированная атака дронов на Подмосковье

Массированная атака украинских беспилотников на Московскую область с высокой долей вероятности шла из Черниговской области, заявил в беседе с «АиФ» кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

По его словам, этот регион фактически стал полигоном для запуска дронов по российской территории.

«Именно оттуда могли запустить беспилотники в сторону Московского региона. Черниговская область выбрана неслучайно», — пояснил Иванников.

Как отметил собеседник издания, украинские военные считают, что это самый удачный район, поэтому оттуда они координируют и наносят основные удары по российским городам и промышленным объектам.

Минувшей ночью Подмосковье подверглось массированному удару БПЛА. Как сообщил глава региона Андрей Воробьев, пострадали три мирных жителя, в том числе 10-летняя девочка.

Кроме того, повреждения при отражении налета получили дома и объекты в Павлово-Посадском и Богородском округах, Коломне, Котельниках и Электростали.