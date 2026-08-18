Фото: https://vk.ru/minzdravro
Общество

Рязанские онкохирурги сохранили речь пациентки с опухолью рта

Олеся Чугунова
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В рязанском онкодиспансере завершилась высокотехнологичная операция, которая вернула 39-летней женщине возможность говорить и самостоятельно питаться. У пациентки диагностировали злокачественную опухоль дна полости рта – хирурги полностью удалили новообразование и сразу провели сложную реконструкцию утраченных тканей.

К врачам женщина обратилась после двух месяцев дискомфорта и жжения во рту. Стоматолог по месту жительства заподозрил неладное при осмотре (размер образования превышал 1 см) и направил пациентку на биопсию. Диагноз подтвердился, и благодаря раннему выявлению опухоли онкоконсилиум смог оперативно принять решение о лечении. Это особенно важно, поскольку подобные локализации несут высокий риск нарушения глотания, речи и приема пищи.

Врачи провели комбинированную резекцию дна полости рта и части языка с шейной лимфаденэктомией, а затем одномоментно заместили дефект с помощью микрохирургической пластики – использовали собственный слизисто-мышечный лоскут пациентки на лицевой артерии. Такой подход гарантирует лучшую приживаемость, сокращает реабилитацию и позволяет сохранить анатомическую целостность ротовой полости.

Сейчас прооперированная чувствует себя хорошо, готовится к выписке и возвращается к обычной жизни. Случай в рязанском диспансере – яркий пример того, как внимательность пациента и настороженность стоматологов помогают победить болезнь даже при редких локализациях. Врачи вновь призывают не пренебрегать профилактическими осмотрами у стоматолога: многие предопухолевые изменения в полости рта можно заметить визуально на самых ранних этапах.

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