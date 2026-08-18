SHOT: погибшим мотоциклистом в центре Москвы оказался крупный банкир

В ДТП с байком в центре Москвы погиб зампред правления «Генбанка» Дмитрий Ларин, пишет канал SHOT на платформе «Макс».

Авария произошла во вторник 1-й Тверской-Ямской улице. По предварительным данным, мотоцикл столкнулся с машиной скорой помощи. Вероятно, перед аварией авто с тремя медиками в салоне выехало на встречную полосу.

«От удара байк и сам финансист отлетели на несколько метров», — говорится в публикации.

По информации SHOT, Ларин в «Генбанке» отвечал за вопросы информационной безопасности, риск-менеджмента и смежные операции. Он нередко выступал как эксперт по кибербезопасности банков и импортозамещению технологий.

Сама кредитная организация работает в Крыму и Севастополе и считается одной из крупнейших на полуострове.