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Новости России

Коц рассказал, чем отличается массированная атака ВСУ на Подмосковье

Никита Рязанцев
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Украинские военные планируют наносить удары по критической инфраструктуре в России в холодное время года, предположил военкор Александр Коц.

Журналист рассматривает сегодняшнюю массированную атаку беспилотников на Подмосковье как разведку боем. По его мнению, пока противник прощупывает Московскую энергосистему.

«Летнее прощупывание сети — подготовка к зиме. Киев будет бить по критической инфраструктуре в холода, когда цена обесточенного часа выше в разы», — написал Коц в «Максе».

Он отметил, что коммунальные службы должны в ближайшее время обеспечить запас трансформаторов, резерв генерации и добиться слаженности в работе ремонтных бригад.

Говоря о ночной атаке, военкор обратил внимание, что Павлово-Посадский филиал «Мособлэнерго» перешел на особый режим работы из-за повреждения оборудования. Под отключение попали более десяти тысяч потребителей.

«Противник просчитывает, где узкое энергетическое горло и как быстро реагируют аварийные службы», — подчеркнул журналист.

Корреспондент добавил, что они отработали быстро и профессионально. Бригады вышли по тревоге, а резервную генерацию подвели в кратчайшие сроки. Коц назвал эти итоги важными в контексте возможных ударов в будущем.

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