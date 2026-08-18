В Рязанской области за сутки в шести авариях пострадали десять человек

В Рязанской области подводят итоги напряженных суток на дорогах. За минувшие 24 часа зафиксировано 6 аварий с пострадавшими, которые унесли жизнь одного человека и травмировали девять граждан. Кроме того, оформлено 35 ДТП, ограничившихся материальным ущербом.

Особый резонанс получило жесткое столкновение на федеральной трассе Р-22 «Каспий». По предварительным данным, вечером 17 августа на 242-м километре в Пронском районе столкнулись сразу три грузовика. Цепную аварию спровоцировал 43-летний водитель из Воронежской области, управлявший фурой «Ман». Его машина врезалась в «Газель» с московским номером, после чего произошло соударение с большегрузом «Вольво» под управлением жителя Дагестана.

В результате мощного удара водитель «Мана» скончался до приезда медиков. Два других участника движения — 37-летний москвич и 44-летний дагестанец — госпитализированы с травмами. Обстоятельства трагедии выясняет следствие.

Статистика нарушений также вызывает тревогу у автоинспекторов. За сутки сотрудники ДПС пресекли 284 факта несоблюдения ПДД. В числе грубых нарушений — два случая управления в нетрезвом виде, причем один из водителей попался на этом вторично. В ходе рейдов оштрафованы 5 пешеходов-нарушителей и 20 водителей грузового транспорта.

Особое внимание инспекторы уделяли безопасности детей и техническому состоянию машин: зафиксировано 3 факта перевозки юных пассажиров с нарушениями, а также 53 случая езды на автомобилях с тонировкой, не соответствующей нормативам.

По факту смертельного ДТП проводится проверка, устанавливаются все детали произошедшего.