Стал известен состав звёздного жюри нового сезона «Ты супер! на НТВ

6 сентября в эфире НТВ состоится премьера юбилейного сезона международного вокального конкурса «Ты супер!» (16+) для детей, оставшихся без попечения родителей. Этот сезон будет особенным: на сцену вернутся 48 самых ярких участников прошлых лет – зрители вновь встретятся с ребятами, покорившими сердца миллионов, и узнают, как изменилась их жизнь после участия в проекте. А оценивать и поддерживать участников будет звёздное жюри: Игорь Крутой, Диана Арбенина, Александр Панайотов и Ёлка.

В этом году кресла звёздного жюри займут композитор, народный артист России Игорь Крутой, певица, лидер рок-группы «Ночные Снайперы» Диана Арбенина, а также певцы Ёлка и Александр Панайотов. Традиционно ведущими проекта выступят Вадим Такменёв и Анастасия Пак.

Игорь Крутой занимает судейское кресло со второго сезона шоу. На протяжении девяти лет маэстро помогает ребятам делать первые шаги на большой сцене, неизменно завоёвывая любовь зрителей и юных участников «Ты супер!». Лидер «Ночных снайперов» Диана Арбенина также стала неотъемлемой частью жюри: она поддерживала ребят и делилась ценными советами на протяжении шести сезонов конкурса, находя подход к каждому участнику.

Игорь Крутой: «Мне очень интересно увидеть, какими артистами и какими людьми стали ребята. Наверное, именно в такие моменты особенно понимаешь, насколько большую жизнь прожил наш проект вместе со своими участниками. Я помню их детьми, а теперь буду оценивать уже состоявшихся исполнителей – и это совершенно особенное чувство».

Ёлка также поддерживала ребят и оценивала их выступления в первом и четвёртом сезонах «Ты супер!», находя для каждого участника нужные слова и помогая справляться с волнением совсем юных конкурсантов. Александр Панайотов впервые появился в жюри проекта в седьмом сезоне, когда временно заменил Игоря Крутого. Поэтому юбилейный сезон станет для певца особенным: в этом году он впервые войдёт в постоянный состав жюри «Ты супер!».

Ёлка: «Я очень рада вернуться в проект, тем более в юбилейном сезоне! Успела соскучиться по съёмкам, встречам с детьми, с коллегами по судейским креслам. Так что предвкушаю! Пока не знаю, чем именно поразит новый сезон, но точно знаю, что команда проекта удивлять умеет, поэтому всем нам точно не будет скучно».

Александр Панайотов: «Честно говоря, это очень волнительно и одновременно тепло. Когда ты приходишь как гость – ты наблюдатель. А когда ты часть жюри, ты внутри всей этой магии с первого дня. Я помню, как когда-то, будучи конкурсантом, сам переживал на сцене, и теперь сидеть в этом кресле – большая ответственность. Но эмоции самые светлые: это ведь, по сути, выпускной экзамен для участников прошлых сезонов!»

Традиционно ведущими проекта выступят Вадим Такменёв и Анастасия Пак.

Фото PR НТВ

В этом году на сцене «Ты супер!» вновь выступят Анастасия Симоганова, Валерия Адлейба, Иван Масленников, Карина Исмаилова, Денберел Ооржак, Виталий Толочкин, Владимир Скрипаль, Юрий Тришин, Роман Дружинин и многие другие яркие герои. Зрители узнают, как изменилась жизнь участников за эти годы, каких успехов они добились, какие испытания преодолели и чем живут сегодня. В свою очередь, конкурсанты вновь продемонстрируют все грани своего таланта.

Денберел Ооржак: «Возвращение на сцену «Ты супер!» для меня – это особая атмосфера. Я очень люблю вспоминать о проекте, поэтому снова оказаться здесь – большая радость. В честь юбилейного сезона хочу пожелать проекту продолжать снимать выпуски и находить таких же талантливых ребят. Я настолько сильно люблю это шоу, что не хочу, чтобы оно когда-нибудь заканчивалось. А участникам желаю не сдаваться, быть собой на сцене и искренне любить то, что они делают. Тогда всё обязательно будет супер!»

Валерия Адлейба: «Проект «Ты супер!» занимает особое место в моём сердце. Он очень изменил мою жизнь, многое подарил и оставил только самые прекрасные воспоминания. Всё то, что происходило тогда, казалось сказкой или каким-то сном. Я никогда не думала, что что-то подобное может произойти со мной. Меня поддержала практически вся страна: зрители болели за меня и держали кулачки в каждом туре, проходили со мной весь этот путь. По сей день я получаю безумно тёплые комментарии и пожелания в свой адрес».

Международный вокальный конкурс «Ты супер!» проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik. Производством проекта занимаются компания «ВайТ Медиа» и студия «Центральное телевидение».