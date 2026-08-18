В Шацком округе при лобовом ДТП на трассе М-5 погиб мужчина



В Шацком муниципальном округе ранним утром 18 августа произошло смертельное ДТП. Авария случилась около 00:30 на 359-м километре автодороги М-5 «Урал».

По предварительным данным, 42-летняя жительница Москвы за рулем «Шевроле Круз» выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем «Хендай Матрикс» под управлением 56-летнего жителя Сасовского округа

. В результате столкновения водитель «Хендай» скончался на месте от полученных травм. Водитель и пассажир «Шевроле» госпитализированы с травмами. Обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится проверка.