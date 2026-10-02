Культура и события

В Константиново отпразднуют 131-летие со дня рождения Сергея Есенина

Олеся Чугунова
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3 октября Государственный музей-заповедник С.А. Есенина в селе Константиново Рязанской области станет центром проведения традиционного Всероссийского есенинского праздника поэзии. Масштабное событие приурочено к 131-й годовщине со дня рождения выдающегося русского поэта.

В этом году культурная программа проходит под эгидой Года единства народов России и объединена общей темой «В единстве слова и души». Торжества начнутся в усадьбе родителей поэта, где для гостей выступит песенно-инструментальный ансамбль «Радуница». В полдень состоится традиционное возложение цветов к памятнику Сергею Есенину. После церемонии пройдет творческая встреча с Константином Воронцовым — главным научным сотрудником музея, который более полувека занимается сохранением есенинского наследия.

Особое внимание в программе уделено культурному диалогу. В рамках Года единства народов России будет организована зона, посвященная 105-летию поездки Есенина в Узбекистан. Гости смогут посетить мастер-класс по узбекскому чаепитию, а на площадке «Открытый микрофон» все желающие прочтут любимые произведения поэта.

Для посетителей подготовлена обширная развлекательная и образовательная программа: экскурсии по территории музея-заповедника, лекции о жизни и творчестве поэта, литературные гостиные и ярмарки. Музыкальное сопровождение обеспечат студенты Рязанского музыкального колледжа им. Г. и А. Пироговых с концертом классической музыки и Рязанский камерный хор с программой «Есенинский венок». Специальным гостем праздника станет Академический оркестр русских народных инструментов им. Н.Н. Некрасова из Москвы. Любителей активного отдыха ждет турнир по русскому крокету.

Вход на все мероприятия свободный. Для удобства жителей и гостей региона из Рязани будет организован трансфер. Ознакомиться с подробной программой праздника и расписанием трансфера можно на официальном сайте.

Возрастное ограничение 0+

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