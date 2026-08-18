Яблочный Спас 2026: священник прокомментировал традиции праздника

19 августа православные христиане отмечают Преображение Господне. В народе этот праздник называют Яблочным Спасом. Название связано с красивой традицией — благословлять плоды нового урожая после праздничной литургии. О сама празднике и его традициях рассказал священник Антоний Русакевич в своём блоге.

Откуда пошла традиция освящать плоды

Обычай приносить в храм первые плоды урожая уходит корнями в древность. Ещё в ветхозаветные времена люди жертвовали на богослужения зерно и виноград. Они благодарили Господа за дарованный урожай. Часть плодов оставляли в храме, остальное раздавали нуждающимся.

Считалось, что нельзя вкушать новый урожай, пока не пожертвуешь часть Всевышнему.

В южных странах на Преображение в храм несли виноград. В России его заменили яблоки — они как раз поспевали к середине августа. На Руси после службы было принято угощать яблоками нищих, больных, заключённых и многодетные семьи. Люди знали: искренняя милостыня — богоугодное дело.

Главное — не яблоки, а вера

Эта традиция красивая и трогательная. Но важно, чтобы она не затмила духовную суть праздника. Преображение Господне — один из 12 главных православных праздников. Его смысл не в освящении плодов, а в преображающей силе веры и благодати.

Главное в этот день — быть в храме. В 2026 году праздник выпадает на будний день. Многие работают. Но в соборных храмах РПЦ совершают раннюю литургию. Она начинается в 6–7 утра. Это даёт возможность посетить службу до начала рабочего дня.

На Преображение Господне установлено послабление строгого Успенского поста. Постящимся разрешается рыба.

Можно ли освятить яблоки самому и есть до Спаса

Иногда священника спрашивают: можно ли самостоятельно освятить яблоки?

Антоний Русакевич поясняет: нет, яблоки не освящаются, а благословляются. Это делает только священнослужитель. Он читает особую молитву и окропляет плоды святой водой. Благословение призывает Божию благодать на вкушение пищи — чтобы она была на пользу душе и телу.

Другой частый вопрос: грешно ли есть яблоки до Яблочного Спаса?

В современных условиях мы можем есть яблоки круглый год. Греха в этом нет. Традиция воздержания до праздника связана с тем, что раньше люди не срывали урожай, пока не принесут часть Богу. Сегодня это правило не является строгим церковным предписанием.