Павел Малков, фото: правительство Рязанской области
Общество

Губернатор Павел Малков заявил о скором введении региональных ограничений на вейпы

Олеся Чугунова
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Губернатор Павел Малков заявил о скором введении ограничений на продажу вейпов в Рязанской области. Соответствующее заявление он сделал 18 августа после заседания регионального Правительства.

По словам главы региона, вопрос вызвал широкий резонанс в обществе. Несмотря на то, что федеральное законодательство уже позволяет субъектам вводить временные запреты на розничную торговлю электронными сигаретами и жидкостями, в Рязанской области решили пойти дальше, разработав собственный правовой акт.

«Мы провели широкое обсуждение с общественниками, со специалистами по охране здоровья, всеми заинтересованными сторонами. Здесь единогласное мнение о том, что эту заразу надо ограничивать, потому что, в первую очередь, вейпы негативно влияют на молодежь. Это кажется модным, стильным, но на самом деле приносит очень серьезный вред здоровью. Причем иногда этот вред становится катастрофическим, уже достаточно много таких случаев есть. По рекомендации областного министерства здравоохранения, по итогам обсуждения со всеми заинтересованными сторонами было принято решение разработать региональный закон об ограничениях продажи вейпов. Рассчитываю, что он будет принят в скором времени и вступит в действие на территории Рязанской области», — подчеркнул Павел Малков.

Законопроект уже внесен в Рязанскую областную Думу по инициативе губернатора. Председатель заксобрания Аркадий Фомин уточнил, что документ будет рассмотрен в первом чтении уже 19 августа. Он добавил, что главная цель инициативы — защита здоровья рязанцев, особенно несовершеннолетних. Все поступившие предложения и пожелания планируют учесть при подготовке ко второму, окончательному чтению, которое намечено на ближайшие 7–10 дней.

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