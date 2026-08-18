Общество

Павел Малков высоко оценил темпы уборки урожая в Рязанской области

Олеся Чугунова
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Губернатор Павел Малков в ходе заседания Правительства Рязанской области 18 августа подвел промежуточные итоги уборочной страды, отметив высокую дисциплину тружеников полей.

«Наши аграрии достигли первого знакового рубежа – собрали более одного миллиона тонн зерна, сегодня это уже 1 млн 100 тыс. тонн. Уборочная сейчас в самом разгаре, обмолочено свыше 40 % площадей. По темпам идем на уровне прошлого года. Средняя урожайность – 43 центнера с гектара, хороший показатель, он чуть ниже прошлого года, здесь погода вносит свои коррективы. В лидерах среди муниципалитетов Сараевский округ, там собрали уже 156 тыс. тонн зерна. В Александро-Невском и Милославском округах – по 113 тыс. тонн. Эффективно работают аграрии Скопинского, Ряжского, Кораблинского, Михайловского округов, – отметил Павел Малков. – Благодарю всех, кто участвует в уборочной кампании в Рязанской области, за непростой и очень ответственный труд. Сейчас на счету каждый погожий день, каждый час. Важно не просто собрать урожай, но и потом его сохранить».

Глава региона акцентировал внимание на готовности зерносушильных мощностей к приему нового урожая и поручил профильному министерству держать на контроле вопросы хранения, обеспечения техникой и ГСМ, оперативно решая возникающие задачи. Отдельно Павел Малков сообщил, что в 17 округах уже стартовала уборка рапса, а в четырех муниципалитетах начался сбор овощей открытого грунта, выразив уверенность в высоких результатах по масличным культурам, напомнив о прошлогоднем рекорде в 680 тыс. тонн маслосемян.

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