Изображение от Freepik
Общество

Россияне назвали главные критерии идеальной зарплатной карты: исследование ВТБ

Олеся Чугунова
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Главным требованием к зарплатной карте остаётся бесплатное обслуживание и отсутствие скрытых комиссий, следует из опроса ВТБ, в котором приняли участие 1500 респондентов из всех федеральных округов. Этот критерий назвали приоритетным абсолютное большинство опрошенных, обогнав по значимости даже размер кешбэка и процент на остаток.

Однако за внешним единообразием запросов скрываются глубокие региональные различия. Жители Сибири значительно чаще других обращают внимание на удобство мобильного приложения и скорость денежных переводов, что связано с удалённостью между городами и активными внутрирегиональными перемещениями. На Дальнем Востоке ключевым фактором становятся бесплатные подписки на сторонние сервисы, которые банк предлагает за использование своих продуктов, — здесь люди воспринимают банк не просто как хранилище средств, а как экосистемного партнёра.

При выборе зарплатного банка россияне в первую очередь ориентируются на программу лояльности и территориальную доступность: близость отделений и банкоматов остаётся решающим аргументом для многих категорий клиентов. Поэтому банки всё чаще предлагают целевые условия для отдельных профессиональных групп. ВТБ, например, уделяет особое внимание сотрудникам социально значимых сфер: сегодня в банке получают зарплату более 2 миллионов работников образования и более 800 тысяч медиков. Для них действуют специальные повышенные условия.

Структура зарплатных банков тоже зависит от региона. В Приволжском округе доминируют крупные государственные банки, тогда как в Санкт-Петербурге и на Урале заметно выше доля частных игроков.

Исследование также показало, что каждый третий россиянин самостоятельно выбирал банк для получения зарплаты, причём в Сибири таких респондентов особенно много. С точки зрения банка такие клиенты ничем не отличаются от тех, кто пришёл через работодателя: им доступны те же программы лояльности и акции.

Для Центрального округа, напротив, типична ситуация, когда работодатель сам определяет зарплатный банк для сотрудников. Несмотря на это, абсолютное большинство опрошенных в целом удовлетворены своим текущим банком и картой. Исключение составляет Приволжье, где люди чаще упоминают нюансы: низкий процент на остаток, невыгодный кешбэк и мелкие раздражающие комиссии.

Сразу после зачисления зарплаты около половины россиян оставляют все средства в основном банке. Ещё треть респондентов часть зарплаты переводят на карты других банков, чтобы получить более высокий кешбэк или воспользоваться выгодными депозитными предложениями. Сервисами автоматического перевода через СБП по установленному графику пользуется меньшинство, хотя на Северном Кавказе доля подключивших такие автоплатежи заметно выше среднего по стране.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Павел Малков высоко оценил темпы уборки урожая в Рязанской области
Следующая статья
«Жёлтый» уровень погодной опасности объявили в Рязанской области

Популярные материалы

Интересное

Ванга, Нострадамус и Кейси сошлись в одном. Россия готовит сенсацию

Три главных пророка говорили о России одно и то же. Она станет буквально оплотом надежды после глобальных катаклизмов.
Армия и СВО

Угроза атаки дронов на Рязань сохраняется, Москва отбивает массированный налёт

Беспилотники ВСУ снова долетели до регионов центральной России, одной из целей была столица.
Интересное

Предсказавший СВО «африканский Нострадамус» предупредил о новых трудностях

Предсказания пастора из Африки сбылись дважды. Он говорил о СВО и ударе по Ирану. Осталось третье пророчество. Кто следующий?
Происшествия

Атака БПЛА на Рязанскую область 18 августа: что известно

Регион вновь подвергся атаке. Есть пострадавшие, повреждены дома. Оперативная информация.
Общество

Рязанцы слышали громкие звуки, в регионе опасность налёта БПЛА

С полуночи в регионе действует опасность налёта.
Темы
Общество

ВТБ открыл обновленный офис в активно развивающемся районе Рязани

Банк ВТБ завершил реконструкцию отделения в одном из крупных жилых микрорайонов Рязани и возобновил обслуживание клиентов по адресу: ул. Новоселов, 21В. Офис расположен в локации с развитой социальной и торговой инфраструктурой, в зоне активной жилой застройки.
Общество

Какие способы защиты от мошенников внедряют банки?

Защита от несанкционированного доступа: теперь клиенты получают СМС при попытке входа в мобильный банк с чужого устройства.
Общество

Павел Малков высоко оценил темпы уборки урожая в Рязанской области

Губернатор Павел Малков в ходе заседания Правительства Рязанской области 18 августа подвел промежуточные итоги уборочной страды, отметив высокую дисциплину тружеников полей.
Общество

Губернатор Павел Малков заявил о скором введении региональных ограничений на вейпы

Губернатор Павел Малков заявил о скором введении ограничений на продажу вейпов в Рязанской области.
Происшествия

В Шацком округе при лобовом ДТП на трассе М-5 погиб мужчина

Авария случилась около 00:30 на 359-м километре автодороги М-5 «Урал».
Происшествия

В Рязанской области за сутки в шести авариях пострадали десять человек

За минувшие 24 часа зафиксировано 6 аварий с пострадавшими, которые унесли жизнь одного человека и травмировали девять граждан.
Общество

Рязанские онкохирурги сохранили речь пациентки с опухолью рта

В рязанском онкодиспансере завершилась высокотехнологичная операция, которая вернула 39-летней женщине возможность говорить и самостоятельно питаться.
Общество

Павел Малков открыл рязанским заводам выход в Ростех

17 августа губернатор Рязанской области Павел Малков и гендиректор холдинга «Росэл» (входит в Госкорпорацию Ростех) Сергей Сахненко подписали соглашение о сотрудничестве.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье