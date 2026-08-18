«Жёлтый» уровень погодной опасности объявили в Рязанской области

В Рязанской области объявили «жёлтый» уровень погодной опасности. Неблагоприятные метеоявления прогнозируют вечером 18 августа, сообщили в Гидрометцентре.

С 18:00 ожидается усиление ветра. Порывы могут достигать 17 метров в секунду. Предупреждение действует до вечера среды, 19 августа.

Жителей просят быть внимательными. Сильный ветер может обрывать провода, валить старые деревья и неустойчивые конструкции, срывать кровлю. Прогулки в лесу и парках лучше отложить, а гаджеты — зарядить заранее, если свет всё же отключат.

Берегите себя и следите за прогнозом погоды.