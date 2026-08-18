Фото: УМВД России по Рязанской области
Происшествия

В Рязани задержали группу воров-гастролёров из Дагестана за кражу 100 тысяч рублей

Анастасия Мериакри
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Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из ОМВД по Октябрьскому району Рязани и при взаимодействии с ГУУР МВД России обезвредили преступную группу из четырёх человек, подозреваемых в краже со взломом. Операция проходила при силовой поддержке СОБР регионального Управления Росгвардии.

Поводом для начала оперативно-розыскных мероприятий стало заявление от представителей коммерческой организации. По словам потерпевших, в ночное время неизвестные проникли в помещение фирмы, расположенное в промзоне на окраине Рязани. Злоумышленники взломали входную дверь, проникли в кабинет бухгалтерии, вскрыли сейф и похитили около 100 тысяч рублей наличными.

Оперативники УУР УМВД в кратчайшие сроки установили автомобиль, на котором передвигались подозреваемые. Задержание произошло недалеко от поста ДПС «Дягилевский» при выезде из Рязани в сторону Москвы. В иномарке находились четверо жителей Республики Дагестан в возрасте от 27 до 46 лет. Один из задержанных ранее уже был судим за аналогичное преступление — кражу из офиса в Санкт-Петербурге.

В ходе досмотра автомобиля и подозреваемых сыщики обнаружили и изъяли набор специальных инструментов для вскрытия помещений и сейфов, часть похищенных денежных средств.

По предварительным данным, сообщники действовали по отработанной схеме. Приехав в Рязань, они остановились в гостинице и провели разведку офисных помещений города. Наметив на окраине подходящий объект, ночью вызвали такси до нужного района, надели на головы маски из чулок и перчатки, взломали входную дверь организации и проникли в бухгалтерию. Вскрыв сейф и похитив деньги, злоумышленники скрылись, после чего попытались покинуть регион.

Следователем ОМВД России по Октябрьскому району Рязани возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении всех фигурантов суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время полицейские проверяют задержанных на причастность к совершению аналогичных краж, в том числе в других регионах России. Расследование уголовного дела продолжается.

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