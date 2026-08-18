Изображение от evening_tao на Freepik
Общество

В Дядьково восстанавливают электроснабжение после аварии

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Специалисты «Рязаньэнерго» ведут работы по восстановлению электроснабжения части потребителей в жилом комплексе «Шереметьевский квартал», расположенном в селе Дядьково Рязанского округа. Причиной временного ограничения подачи электроэнергии стало технологическое нарушение на кабельной линии.

По информации энергетической компании, на место происшествия выехала бригада, оснащённая необходимой спецтехникой. Восстановительные работы ведутся непрерывно. Одновременно с ремонтом аварийного участка энергетики переключают потребителей на резервные схемы электроснабжения, чтобы максимально сократить время отключения.

В пресс-службе «Рязаньэнерго» подчеркнули, что работы будут продолжаться до полного возобновления подачи электроэнергии всем потребителям.

Жители Рязанской области могут сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов несколькими способами: по телефону «Светлая линия»: 8-800-220-0-220 (короткий номер 220), на официальном сайте компании, в мобильном приложении «Есть свет!».

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
В Рязани задержали группу воров-гастролёров из Дагестана за кражу 100 тысяч рублей
Следующая статья
Рязанские застройщики за полгода взяли 30 млрд рублей кредитов на строительство жилья

Популярные материалы

Интересное

Ванга, Нострадамус и Кейси сошлись в одном. Россия готовит сенсацию

Три главных пророка говорили о России одно и то же. Она станет буквально оплотом надежды после глобальных катаклизмов.
Армия и СВО

Угроза атаки дронов на Рязань сохраняется, Москва отбивает массированный налёт

Беспилотники ВСУ снова долетели до регионов центральной России, одной из целей была столица.
Интересное

Предсказавший СВО «африканский Нострадамус» предупредил о новых трудностях

Предсказания пастора из Африки сбылись дважды. Он говорил о СВО и ударе по Ирану. Осталось третье пророчество. Кто следующий?
Происшествия

Атака БПЛА на Рязанскую область 18 августа: что известно

Регион вновь подвергся атаке. Есть пострадавшие, повреждены дома. Оперативная информация.
Общество

Рязанцы слышали громкие звуки, в регионе опасность налёта БПЛА

С полуночи в регионе действует опасность налёта.
Темы
Происшествия

В Рыбном в очереди на АЗС произошла драка из-за заправки канистр

Ночью с 17 на 18 августа на автозаправочной станции, расположенной на федеральной трассе М-5 «Урал» в городе Рыбное Рязанской области, произошёл конфликт между автомобилистами, который перерос в физическую потасовку.
Новости России

В Астрахани автослесари два дня разбирали салон автомобиля из-за спрятавшегося там питона

Мужчине потребовалось несколько дней, чтобы разобрать собственный автомобиль до основания ради спасения своего экзотического питомца — коврового питона, который забрался в недры салона.
Общество

Эксперт рассказала, как увеличить страховую пенсию на 42% за счёт отсрочки её оформления

Отсрочка выхода на страховую пенсию на пять лет может существенно увеличить размер будущих выплат — в среднем на 42%. При продолжении официальной работы прибавка оказывается ещё значительнее.
Общество

В Рязанской области беременные студентки смогут пользоваться бесплатным социальным такси

Социальное такси поможет беременным студенткам добраться до учреждений, посещение которых необходимо в период ожидания ребёнка.
Новости кино и ТВ

На ТНТ стартует премьера комедийного сериала «Пора на завод» — истории о москвиче, который сменил офис на металлургический цех

ади любви к своей девушке Тане (Рината Тимербаева) и чтобы получить благословение её отца — сурового бригадира Игоря Романовича (Анатолий Журавлёв) — герой совершает самый безрассудный поступок в своей жизни.
Власть и политика

Павел Малков потребовал обеспечить стопроцентную безопасность в школах и на избирательных участках

Губернатор Рязанской области Павел Малков провел совместное заседание антитеррористической комиссии региона и оперативного штаба.
Происшествия

В Рязани возбуждено уголовное дело за неправомерный оборот средств платежей

По данным следствия, в августе 2025 года фигурант, действуя с целью получения материальной выгоды, неправомерно получил контактные и паспортные данные неизвестного ему лица.
Происшествия

Задержанный в Рязанской области агент украинской разведки дал признательные показания

Мужчина рассказал, что пошёл на сотрудничество с украинской спецслужбой по личным причинам. По его словам, сотрудничество с Киевом было прекращено только в связи с задержанием сотрудниками ФСБ.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье