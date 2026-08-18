В Дядьково восстанавливают электроснабжение после аварии

Специалисты «Рязаньэнерго» ведут работы по восстановлению электроснабжения части потребителей в жилом комплексе «Шереметьевский квартал», расположенном в селе Дядьково Рязанского округа. Причиной временного ограничения подачи электроэнергии стало технологическое нарушение на кабельной линии.

По информации энергетической компании, на место происшествия выехала бригада, оснащённая необходимой спецтехникой. Восстановительные работы ведутся непрерывно. Одновременно с ремонтом аварийного участка энергетики переключают потребителей на резервные схемы электроснабжения, чтобы максимально сократить время отключения.

В пресс-службе «Рязаньэнерго» подчеркнули, что работы будут продолжаться до полного возобновления подачи электроэнергии всем потребителям.

Жители Рязанской области могут сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов несколькими способами: по телефону «Светлая линия»: 8-800-220-0-220 (короткий номер 220), на официальном сайте компании, в мобильном приложении «Есть свет!».