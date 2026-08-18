Рязанские застройщики за полгода взяли 30 млрд рублей кредитов на строительство жилья

Строительная отрасль Рязанской области демонстрирует высокую активность: за первое полугодие 2026 года региональные застройщики привлекли в банках 29,6 миллиарда рублей на возведение многоквартирных домов. Такие данные привели в пресс-службе рязанского отделения Банка России.

По состоянию на начало июля сумма действующих кредитных договоров в строительной сфере региона превысила 97,3 миллиарда рублей, что свидетельствует о стабильном интересе банков к финансированию жилищного строительства и уверенности застройщиков в перспективах рынка.

Согласно данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), в настоящее время в Рязанской области возводится около 1,3 миллиона квадратных метров жилья. Все объекты строятся на основе проектного финансирования с обязательным использованием счетов эскроу.

Система эскроу работает следующим образом: деньги дольщиков за квартиры в новостройках хранятся на специальных банковских счетах и поступают застройщику только после сдачи дома в эксплуатацию. Для финансирования строительства компании используют собственный капитал или заёмные средства банков.

С января по июнь 2026 года в регионе было раскрыто 3,6 тысячи счетов эскроу — это почти на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Строителям за квартиры в сданных новых домах было перечислено около 12,3 миллиарда рублей.

При этом остатки средств на эскроу-счетах за первые шесть месяцев года выросли на 10%. На начало июля на таких счетах в банках хранилось 48,9 миллиарда рублей, что говорит о высоком спросе на жильё в новостройках и доверии покупателей к механизму проектного финансирования.