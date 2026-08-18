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Общество

Какие способы защиты от мошенников внедряют банки?

Олеся Чугунова
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Защита от несанкционированного доступа: теперь клиенты получают СМС при попытке входа в мобильный банк с чужого устройства. В сообщении будет указано, с какого именно смартфона или браузера зашли в аккаунт. Об этом рассказали в пресс-службе ВТБ. 

Если это сделали мошенники, владелец счета может в один клик завершить все активные сессии в разделе «Безопасность» – и злоумышленники потеряют доступ. После этого войти снова можно будет только по паролю и СМС-коду. Новая функция уже работает в приложениях на iOS и Android. Там же можно проверить историю входов и список всех устройств, подключенных к аккаунту.

По данным ЦБ, во втором квартале 2026 года мошенники совершили 458,7 тыс. операций без согласия клиентов. Всего за три месяца они похитили 7,4 млрд рублей. При этом банки отбили 17,5 млн попыток хищений почти на 1,9 трлн рублей.

«Даже если мошенники получают доступ к аккаунту, им становится все сложнее действовать незаметно, – заявил руководитель департамента цифрового бизнеса банка Алексей Курзяков. – Предупрежден – значит вооружен».

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