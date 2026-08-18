В Рязанской области ФСБ задержала агента украинской разведки

Федеральная служба безопасности сообщила о задержании в Рязанской области агента военной разведки Украины. Мужчина собирал сведения об объектах Министерства обороны РФ, ОПК и ТЭК. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей.

До 2022 года 44-летний мужчина имел украинское гражданство. Проживая в Рязани, работал на ГУР МО Украины.

Для связи с вражеской разведкой он использовал мессенджер Telegram. Мужчина собрал и передал противнику сведения в отношении объектов Министерства обороны Российской Федерации, оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов региона.

Следственным подразделением Управления ФСБ России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена). Задержанного заключили под стражу. Следственные действия продолжаются.