Сын Усольцевых рассказал о возможной причине побега семьи за границу

У предпринимателя Сергея Усольцева, пропавшего вместе с семьей в тайге в Красноярском крае, могли быть проблемы с бизнесом, рассказал в беседе с «АиФ» сын его жены Ирины Данил Баталов.

По его словам, у отчима было немало тайн, с которыми были не знакомы другие родственники. Баталов пояснил, что он часто разговаривал с ним, однако мало знал о прошлом Усольцева, особенно о его деятельности в девяностые.

«Возможно, у него есть какие-то огромные долги. Вполне реально, что он брал займы под развитие производства. Или конкуренты прижали», — допустил Баталов.

Молодой человек признался, что за последний год узнал много нового из СМИ и от следователей об отчиме. Он уверен, что его родственников нет в тайге. Пасынок Усольцева пояснил, что бизнесмен — опытный походник, который точно не мог пропасть просто так в трех соснах.

Ранее в соцсетях активно обсуждали версию о том, что Усольцевы могли тайно переехать в Таиланд или поселиться в отдаленном охотничьем домике. Однако генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов считает, что семья вряд ли смогла бы незаконно пересечь границу. По его словам, все российские пограничные пункты жестко контролируются. Пограничники быстро бы заметили попытку побега и пресекли ее.

Бизнесмен Сергей Усольцев, его жена Ирина и дочь Арина исчезли 28 сентября 2025 года. Известно, что семья приехала в район поселка Кутурчин и отправилась на прогулку возле горы Буратинка.

Позже у начала предполагаемого маршрута обнаружили автомобиль туристов. В салоне остались документы, деньги и часть личных вещей, однако сами владельцы машины бесследно пропали.

Поиски начались осенью, их приостановили, а затем возобновили в конце мая из-за улучшения погоды. Следы пропавших пока не обнаружили. СК придерживается версии о несчастном случае, считая ее приоритетной.